The White Stripes отозвали иск против Трампа за несогласованное использование «Seven Nation Army»

Группа The White Stripes отозвала свой иск против Дональда Трампа за несанкционированное использование их песни «Seven Nation Army» в видео, пишет Pitchfork. Джек и Мег Уайт сохранили за собой право подать иск заново.

Видео, которое послужило поводом для судебного иска, было размещено сотрудницей Трампа Марго МакАти Мартин в соцсети X 29 августа и с тех пор было удалено. На нем кандидат в президенты от Республиканской партии садится в самолет, а на заднем плане играет вступительный рифф знаменитой рок-песни.

После публикации ролика Уайт пригрозил сотрудникам Трампа судом. «Даже не думайте использовать мою музыку, фашисты. Я подам иск через своих адвокатов по этому поводу (в дополнение к пяти тысячам других). Удачного рабочего дня сегодня, Марго Мартин», — написал он.