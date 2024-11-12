«Тень оригинала, достойная права на существование»: что пишут критики о «Гладиаторе-2»

Зарубежные кинокритики посмотрели сиквел «Гладиатора», который Ридли Скотт снял спустя почти 25 лет после выхода оригинала. Главные роли в фильме достались Полу Мескалу, Педро Паскалю и Дензелу Вашингтону.

«Афиша Daily» прочитала обзоры нескольких крупных изданий на «Гладиатора-2» и выбрала из них главное.

The Guardian называет сиквел «смотрибельным и захватывающим» за счет декораций и полноразмерной реконструкции Колизея с реальными толпами людей и следом сравнивает его с «ремейком для следующего поколения, эффективно воссоздающим почти каждый отдельный элемент оригинала — но в измененной форме». Variety увидел в «Гладиаторе-2» «годную эпопею о жестокой войне» и «неоклассический попкорн-муви».

Следование оригиналу, но на современный лад — тенденция, на которую обратили внимание многие кинокритики, в том числе из Deadline, The Hollywood Reporter, IGN и The Economist.

© «Гладиатор-2»/Paramount Pictures

Пол Мескал играет сына Максимуса (Рассел Кроу, его в фильме нет) по имени Луций, но не пытается подражать своему предшественнику. Главным героем движет не месть, в отличие от его отца, а идеализм: он дерется против правителей и источает ярость, но выглядит как «растрепанный сын Марлона Брандо, как буйный одинокий котик» или «разочарованное молодое поколение», пишут Variety и Deadline. Несмотря на старания актера воплотиться в роль (для этого он набрал массу), его игра временами кажется «немного плоской из‑за узкого эмоционального диапазона» — то глубокая задумчивость, то гнев. И это не вина отличного актера Мескала, приходят к выводу критики, а лень сценаристов.

Педро Паскаль получил персонажа «более тонкого и интересного» — генерала Маркуса Акакиуса, который разгромил североафриканскую провинцию Нумидию, где жил Луций (это и есть та «самая масштабная экшн-сцена» в карьере Скотта). Императоры-близнецы Гета и Каракалла приказывают ему завоевывать все больше и больше, но это ему претит. Он не просто хочет вернуться домой к жене, а готовит заговор. Акакиус наделен «трагическим благородством» и «глубиной характера», которые подчеркивает игра Паскаля, но слишком рано пропадает с экрана, сетует THR.

Дензел Вашингтон играет Макринуса, бывшего раба, а теперь хитрого и амбициозного военачальника, покусившегося на реальную власть (The Guardian называет его «римским Евгением Пригожиным»). Игра актера «завораживает»: персонаж в его воплощении превращается из «хорошего на первый взгляд парня в макиавеллиевского воротилу, вытаскивающего сплетни из уст сенаторов, пока не становится предателем и тем самым, кто нанесет вам удар где угодно и когда угодно». Вашингтону удалось показать «амбициозное зло» и он «явно наслаждается ролью этого сложного злодея, стремящегося к власти любой ценой», заключает Deadline.

«Гладиатор-2» не выдумывает ничего нового: гладиатор Луций — гладиатор Максимус, императоры Гета и Каракалла — император Коммод, товарищ по оружию Рави — товарищ по оружию Джуба. Одним словом, новые — это старые добрые. The Guardian признается, что избежать «ощущения, будто новшества — это побочные продукты, полученные почти случайно», не получается на протяжении всего просмотра.

The Economist, чья рецензия выглядит самой критичной, наряду со всеми отметил сами гладиаторские бои, которые выглядят чуть ли не фантастично. Бойцы сражаются с обезьянами, которые больше похожи на пришельцев, затем на арене появляются компьютерные носороги, которых сменяют акулы в затопленном Колизее. Исторические неточности и вольности были и в первом фильме, но акул уж можно было не трогать.

Как «Бриджертоны», действие которых разворачивается в 1813 году, рассказывают о нашем времени, так и «Гладиатор-2» передает «дух 2024 года». Скотт по-прежнему уделяет демократии «много экранного времени, но вера в нее, как на экране, так и за его пределами, ощущается гораздо слабее, чем раньше». Злодеи в этом фильме — «праздные богачи», герои — свезенные со всей империи рабочие, «как это часто бывает в современном кино», поэтому понять, о каком «новом Риме» мечтает Луций, непонятно.

Variety заключает, что «Гладиатор» выглядел одновременно новаторским и устаревшим, а его сиквелу удивить зрителя нечем, хотя он «все еще разительно отличается» от блокбастеров-современников: «[Это тот самый] фильм, который можно полюбить так же, как некоторые из нас любят „Гладиатора“? Точно нет. Это всего лишь тень оригинала, но достаточно развлекательная, чтобы оправдать свое существование».