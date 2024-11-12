Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный глава Церкви Англии, ушел в отставку на фоне скандала с растлением детей. Об этом сообщили The Mirror и Би-би-си.

Священнослужитель заявил, что «должен взять на себя личную и институциональную ответственность за длительный и ретравматичный период между 2013 и 2024 годами». Неделю назад он утверждал, что не покинет пост из‑за раскрытых фактов насилия.

Скандал разгорелся в начале ноября, когда в сети появился отчет Кита Макина. Он раскрыл, что Церковь Англии скрывала сведения об абьюзе королевского адвоката Джона Смита в отношении более чем 100 детей и юношей.

Согласно данным Макина, Смит совершал преступления над несовершеннолетними с 70-х годов, когда он руководил лагерями для детей из христианских семей. Глава Церкви Англии знал об этом по меньшей мере с 2013 года.

По словам Макина, церковь «не смогла предотвратить дальнейшие злоупотребления». Смит переехал в Зимбабве и там продолжил свою преступную деятельность. Он умер в Кейптауне в 2018 году в возрасте 77 лет, так и не получив должного наказания.

Уэлби признал, что действительно узнал о насилии со стороны Смита в 2013 году. По словам священника, его заверили, что полиция уведомлена о преступлениях. «Я ошибочно полагал, что последует соответствующее решени», — сказал архиепископ.

«Я ухожу в отставку, выражая скорбь всем жертвам и пережившим насилие. Последние несколько дней возобновили во мне давно и глубокое чувство стыда за исторические провалы Церкви Англии в деле обеспечения безопасности», — добавил он.