HBO представила трейлер документалки о киберслежке «Surveilled»

HBO представила трейлер документального фильма лауреата Пулитцеровской премии Ронана Фэрроу «Surveilled» («Под наблюдением»).
Новая работа журналиста рассказывает о том, как спецслужбы следят за людьми через их смартфоны с помощью программного обеспечения, разработанного израильской фирмой киберразведки. Премьера картины, снятой лауреатами «Эмми» Мэттью О’Нилом и Перри Пельтц, состоится 20 ноября.
«Коммерческие шпионские программы, способные полностью контролировать мобильные телефоны без ведома их владельцев и долгое время считавшиеся инструментом борьбы правительств стран с терроризмом, теперь появляются на телефонах активистов, журналистов, политиков и обычных людей», — говорится в официальном описании.
Фэрроу раскрывает сложные взаимоотношения между производителями шпионского ПО и крупными техкомпаниями, стремящимися предотвратить нарушения безопасности своих платформ.
Основными участниками фильма стали научные сотрудники лаборатории Citizen Lab, эксперты по разведке, журналисты ведущих американских изданий, специалисты по кибербезопасности, политики и активисты.