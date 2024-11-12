В начале карьеры Тимоте Шаламе советовали набрать вес, чтобы он получил роли в блокбастерах

В начале карьеры агент Тимоте Шаламе посоветовал ему набрать вес, чтобы он мог претендовать на главные роли в блокбастерах. Об этом актер рассказал в интервью Apple Music.

По его словам, когда он прослушивался на роли в таких фильмах, как «Бегущий в лабиринте» и «Дивергент», ему всегда сразу говорили: «Оу, у тебя не то тело». После этого агент и предложил ему набрать вес, но сделал это не агрессивно.

Однако Шаломе его не послушал, а вместо этого нашел свой путь «в очень личных фильмах», снявшись в «Маленьких женщинах», «Леди Бёрд», «Назови меня своим именем», «Красивом мальчике» и других.

«Это были малобюджетные, но очень — не знаю, как еще сказать, — представительные фильмы, которые начинались в этом театральном пространстве. Именно там я нашел свой ритм, свою уверенность, свой поток, как бы вы это ни называли», ― рассказал он.

Со временем актер начал получать главные роли и в голливудских блокбастерах. А после кассового успеха «Вонки» и «Дюны» студия Warner. Bros заключила с ним многолетний контракт и теперь рассматривает его кандидатуру в приоритетном порядке.

Поиск себя в Голливуде актер сравнивает с опытом Боба Дилана в его ранние годы в Миннесоте. Шаламе сыграл легендарного фолк-музыканта в предстоящем байопике «Совершенный незнакомец». Для съемок в картине он научился исполнять 30 песен Дилана.