«Медведь», «Чужой: Земля» и «Сорвиголова»: Disney показал предстоящие проекты 2025 года

Компания Disney поделилась промороликом с отрывками сериалов, которые выйдут на стримингах Disney+ и Hulu в 2025 году.
Среди них — четвертый сезон «Медведя», «Андор» и «Опорная команда» по вселенной «Звездных воин», сериал «Чужой: Земля», а также проекты Marvel «Сорвиголова» и «Железное сердце».
Также в подборку вошли продолжение антиутопии «Рассказ служанки», спортивное шоу «Чад Пауэрс», «Paradise» со Стерлингом К.Брауном и хоррор «Goosebumps: The Vanishing».
Премьера третьего сезона «Медведя» состоялась в июне 2024 года, и он стал самым просматриваемым среди всех оригинальных сериалов Hulu. Продолжение истории о шеф-поваре на кухне набрало 5,4 млн просмотров за первые четыре дня трансляции.
В сентябре FX представил дебютный тизер «Чужого: Земля» от Ноа Хоули — шоураннера «Фарго» и «Легиона». Сериал расскажет о молодой девушке и группе солдат, которым приходится столкнуться с ксеноморфом, космический корабль которого терпит крушение на Земле.