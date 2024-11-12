Бен Уишоу в трейлере фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке»

Pathe опубликовала трейлер драмы Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Ее премьера в мировом прокате состоится в декабре.

В основу фильма лег роман Эмманюэля Каррера «Лимонов». В нем он рассказал о жизни писателя и активиста Эдуарда Лимонова, а также о его борьбе за убеждения и влиянии на общество.