Бен Уишоу в трейлере фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке»

Pathe опубликовала трейлер драмы Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Ее премьера в мировом прокате состоится в декабре.
В основу фильма лег роман Эмманюэля Каррера «Лимонов». В нем он рассказал о жизни писателя и активиста Эдуарда Лимонова, а также о его борьбе за убеждения и влиянии на общество.
Роль Лимонова исполнил Бен Уишоу («Облачный атлас», «Говорят женщины»). Также в фильме снялись Виктория Мирошниченко, Мария Машкова, Андрей Бурковский, Томас Арана и другие.
Впервые картину показали в Каннах, где она получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь».