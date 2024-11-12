В Баку появилась инсталляция со смердящим «мертвым кашалотом» на берегу Каспийского моря

Инсталляция на побережье Англии в мае 2022 года. Фото: Ian Forsyth/Getty Images

15-метровая искусственная туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку, что связано с конференцией ООН, посвященной изменению климата и проходящей в столице Азербайджана, сообщает CNN.

Гиперреалистичную модель мертвого кашалота создала десять лет назад бельгийская группа актеров, скульпторов и ученых Captain Boomer, а затем ездила с ней по разным странам. Она стремится повысить осведомленность о глобальном экологическом кризисе и изменении климата от рук человека.

В Баку модель кашалота везли из Бельгии через Европу, Турцию и Грузию в течение двух недель. Власти Азербайджана одобрили установку инсталляции на время проведения климатической конференции.

«Мертвого кашалота» воссоздали по слепкам настоящих китов, а зловоние вокруг него исходит от ведер с гниющей рыбой, спрятанных поблизости. Рядом с инсталляцией ходят участники группы в костюмах ученых и делают вид, будто пытаются выяснить, что случилось с животным.