В Йельском университете будут изучать влияние Бейонсе на культуру

В 2025 году в Йельском университете появится курс о культурном наследии Бейонсе. Об этом сообщает Associated Press.

Преподавателем его станет профессор музыки и афроамериканских исследований Дафна Брукс. Курс будет посвящен творчеству Бейонсе, начиная с ее одноименного релиза 2013 года до недавней кантри-пластинки «Cowboy Carter» (2024).

Через призму карьеры певицы будут рассмотрены концепции активизма, афроамериканской интеллектуальной мысли, афроамериканской феминистской теории, философии, истории искусства, политического влияния и другое.

Брукс собирается использовать обширный репертуар исполнительницы, включая записи ее живых выступлений, в качестве «портала» для изучения студентами творчества темнокожих интеллектуалов — от Фредерика Дугласа до Тони Моррисон.