Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года, усмотрев фейки об армии в ее разговоре с пациенткой

Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках об армии, которые прозвучали в разговоре с пациенткой. Об этом сообщает корреспондент RTVI. Прокурор просил назначить шесть лет лишения свободы.

Суд также решил зачесть срок нахождения Буяновой под стражей из расчета полтора дня в СИЗО за день в колонии. Всего педиатр провела под арестом 200 дней.

Адвокат подсудимой назвал приговор чудовищным и намерен его обжаловать.

Поводом для возбуждения дела стало заявление бывшей жены погибшего на территории Украины военного Анастасии Акиньшиной. Женщина утверждает, что во время приема рассказала врачу, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, по словам Акиньшиной, Буянова назвала ее супруга «законной целью для Украины». Сама педиатр отрицает, что говорила это.

Уголовное дело на Буянову завели по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.