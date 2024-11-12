Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года, усмотрев фейки об армии в ее разговоре с пациенткой

Сегодня / 17:27
Бен Уишоу в трейлере фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке»
Сегодня / 18:23
HBO представил трейлер документалки о киберслежке «Surveilled»
Сегодня / 18:13
Глава Церкви Англии ушел в отставку на фоне скандала с растлением детей
Сегодня / 17:43
В начале карьеры Тимоте Шаламе советовали набрать вес, чтобы он получил роли в блокбастерах
Сегодня / 17:34
«Медведь», «Чужой: Земля» и «Сорвиголова»: Disney показал предстоящие проекты 2025 года
Сегодня / 17:13
В Йельском университете будут изучать влияние Бейонсе на культуру
Сегодня / 16:58
В Баку появилась инсталляция со смердящим «мертвым кашалотом» на берегу Каспийского моря
Сегодня / 15:53
В Госдуме предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги
Сегодня / 15:45
Apple Music выпустила книгу о 100 лучших альбомах. Экземпляров мало — стоят дорого
Сегодня / 15:38
Тайка установила в своем доме тюремную камеру, чтобы защититься от сына с зависимостью
Сегодня / 15:14
В США отец троих детей инсценировал свою смерть и сбежал в Европу
Сегодня / 14:50
Аудитория конкурента X прибавила 700 тыс. новых пользователей после выборов в США
Сегодня / 14:20
В Италии раскрыли преступную сеть, которая подделывала работы Бэнкси, Уорхола и Пикассо
Обновлено сегодня в 14:19
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри. Из‑под его действия вывели информацию о монахах
Сегодня / 14:10
Режиссер клипа Childish Gambino «This Is America» Хиро Мурай снимет самурайский фильм для A24
Сегодня / 13:34
«Кинопоиск» запускает подкаст-шоу «Министерство поп-культуры» — о кино, музыке и видеоиграх
Сегодня / 13:14
Экстремалы прошли по канату между воздушными шарами и установили рекорд
Сегодня / 13:12
Дуэйн Джонсон подтвердил, что писает в бутылки на съемках
Сегодня / 12:44
Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан снимет вокальное реалити-шоу «Дорога»
Сегодня / 12:05
Разработчики «Смуты» предоставили бесплатный доступ к игре в 1500 компьютерных клубов
Сегодня / 11:42
В Новой Зеландии извинились перед 200 тыс. граждан за издевательства в госучреждениях
Сегодня / 11:31
Депутаты хотят запретить прием в школы детей мигрантов без знания русского языка
Сегодня / 10:23
В финской школе отменили концерт барочной музыки, опасаясь оскорбить чувства неверующих
Сегодня / 10:02
Стинг высказался о влиянии обвинений в адрес Пи Дидди на трек «Every Breath You Take»
Сегодня / 09:45
Бен Стиллер вернется к своей роли в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Сегодня / 09:17
Тимоте Шаламе выучил 30 песен Боба Дилана для предстоящего байопика
Сегодня / 08:57
Джеймс Ганн рассказал, что трейлер «Супермена» уже готов
Сегодня / 02:40
Variety: Марк Райлэнс из «Большого и доброго великана» может сыграть в сериале «Гарри Поттер»
Сегодня / 02:05
Американский пассажирский самолет подвергся обстрелу на подлете к Гаити
Сегодня / 01:16
В Амстердаме участники уличных беспорядков подожгли трамвай
Сегодня / 00:11
Вышел трейлер хоррора «Мафия» — последнего фильма звезды «Кэндимена» Тони Тодда
Вчера / 23:26
Россиянкам запретили выступать под флагом страны на чемпионате мира по бодибилдингу
Вчера / 22:42
Вышел трейлер третьего и последнего сезона «Что, если…?»
Вчера / 22:32
В сети появился трейлер «2073» — нового фильма документалиста Асифа Кападии, автора «Эми»
Вчера / 21:49
Галь Гадот снимется в триллере «Бегун» Кевина МакДональда

Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года, усмотрев фейки об армии в ее разговоре с пациенткой

Сегодня в 15:59
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках об армии, которые прозвучали в разговоре с пациенткой. Об этом сообщает корреспондент RTVI. Прокурор просил назначить шесть лет лишения свободы.

Суд также решил зачесть срок нахождения Буяновой под стражей из расчета полтора дня в СИЗО за день в колонии. Всего педиатр провела под арестом 200 дней.

Адвокат подсудимой назвал приговор чудовищным и намерен его обжаловать.

Поводом для возбуждения дела стало заявление бывшей жены погибшего на территории Украины военного Анастасии Акиньшиной. Женщина утверждает, что во время приема рассказала врачу, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, по словам Акиньшиной, Буянова назвала ее супруга «законной целью для Украины». Сама педиатр отрицает, что говорила это.

Уголовное дело на Буянову завели по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Первоначально педиатру назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий, но затем ее отправили в СИЗО. Как сообщало РИА «Новости», меру пресечения сменили, после того как Буянова была задержана у российской границы. Адвокат женщины говорил, что его подзащитная не нарушала меры пресечения, а уезжала в другую область, чтобы встретиться с родственниками.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами