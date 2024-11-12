В Госдуме предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги

Депутаты Госдумы предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги. Об этом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на автора инициативы Андрея Свинцова.
Он назвал тарологов, зарабатывающих на гаданиях, мошенниками, а предсказания будущего с помощью карт — «вымыслом, который противоречит семейным ценностям».
Как отмечает Shot, законопроект подразумевает полный запрет рекламы услуг тарологов, в том числе блокировку всех ресурсов, где публикуют предложения разложить Таро на платной основе.
«Если дома, на даче с подружками кто‑то хочет сделать расклад на Таро и посмотреть вариации развития ближайшего будущего, то это можно делать. Это как развлечение, как рассказать анекдот. Если не будет хайпа, интерес к этому пройдет, так же как в ближайшие месяцы пройдет интерес к квадроберам, фурри, эмо», — заявил Свинцов в разговоре с телеграм-каналом.
В мае «Коммерсант» сообщил, что российские работодатели начали чаще привлекать астрологов, нумерологов и тарологов для оценки соискателей. По информации издания, интерес к нестандартным методам проверки вызван сложностями при найме новых сотрудников, с которыми столкнулись российские компании. Чаще всего такой проверке подвергают потенциальных линейных специалистов с материальной ответственностью и руководителей.