В Госдуме предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги

«Если дома, на даче с подружками кто‑то хочет сделать расклад на Таро и посмотреть вариации развития ближайшего будущего, то это можно делать. Это как развлечение, как рассказать анекдот. Если не будет хайпа, интерес к этому пройдет, так же как в ближайшие месяцы пройдет интерес к квадроберам, фурри, эмо», — заявил Свинцов в разговоре с телеграм-каналом.