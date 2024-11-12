Apple Music выпустила 208-страничную книгу со 100 лучшими альбомами и обзорами к ним. Один экземпляр из лимитированной серии (всего их 1500) доступен по предзаказу за 450 долларов.

Дизайном и печатью занималось издательство Assouline. Книги, каждый экземпляр которой пронумерован, продаются в специально разработанном полупрозрачном акриловом футляре с выгравированным логотипом Apple Music, который должен защищать белый льняной твердый переплет и позолоченные страницы. Материалами и ограниченным тиражом The Verge объясняет столь высокую цену.

Предисловие к книге написал креативный директор Apple Music Зейн Лоу. В остальном же само содержание — это тексты из цифровой версии списка 100 лучших альбомов на стриминге. Учитывая, что с помощью книги невозможно включить музыку и посмотреть клип, это больше коллекционная вещь, чем литература.

«Если наш список вызовет споры среди фанатов за пределами Apple Music и заставит людей страстно говорить о музыке, которую они любят, то мы сделали то, что намеревались», — сказал Лоу.