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Тайка установила в своем доме тюремную камеру, чтобы защититься от сына с зависимостью

Сегодня в 15:38
Фото: ข่าวช่อง8/YouTube

В тайской провинции Бурирам пожилая мать установила в своем доме тюремную камеру для сына с наркотической и игровой зависимостью. Так она хотела защитить себя и соседей от агрессивного поведения мужчины, сообщает Oddity Central.

По словам 64-летней женщины, она более 20 лет прожила в постоянном страхе перед сыном. Она оказалась с ним вдвоем после того, как умер ее муж. Одной из причин смерти супруга стала депрессия и стресс, вызванные наркозависимостью сына.

Мать перепробовала множество методов, чтобы избавить его от зависимости, включая более чем 10 попыток реабилитации в различных центрах по всей стране. Однако ничего не помогало, и со временем сын становился все более агрессивным. А в один момент он пристрастился и к азартным играм, что только усугубило ситуацию.

23 октября женщине пришлось вызвать полицию, поскольку ее 42-летний сын начал буянить и она не могла его контролировать. Мужчину отправили в больницу, но лишь на время, поэтому его мать решила установить в доме тюремную камеру. В ней женщина предусмотрела основные удобства: кровать, ванную комнату, доступ к Wi-Fi.

«Я сделала небольшое отверстие, чтобы подавать сыну еду и напитки, а также установила систему видеонаблюдения, чтобы следить за его поведением 24 часа в сутки», ― отметила она.

Через некоторое время о самодельной тюремной камере узнали правоохранители и потребовали демонтировать ее. Начальник районной полиции сказал, что на женщину могут завести уголовное дело по статье о незаконном задержании, которая предполагает лишение свободы сроком от трех до 15 лет. Однако СМИ считают маловероятным уголовное преследование матери, попавшей в заголовки новостей. В полиции пообещали найти лучшее решение проблемы с агрессией сына.

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