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В США отец троих детей инсценировал свою смерть и сбежал в Европу

Сегодня в 15:14
Фото: Cam Ballard/Unsplash

Пропавший отец троих детей по имени Райан Боргвардт, предположительно, сбежал в Европу, инсценировав несчастный случай на каяке. Об этом сообщил People со ссылкой на шерифа округа Грин-Лейк Марка Подолла.

12 августа, около 17.32 по местному времени, помощники шерифа отреагировали на звонок о пропаже человека. Позже автомобиль Боргвардта с прицепом нашли припаркованным в районе мемориального парка «Додж», а последним известным местом нахождения мужчины было озеро Грин-Лейк. Спустя час после начала поисков власти обнаружили перевернувшийся каяк в западной части озера, где глубина воды составляет около 67 метров.

На следующий день рыбаки нашли в том же озере удочку Боргвардта, а затем его ящик со снастями. Внутри коробки находились бумажник, ключи и права Боргвардта, который в последний раз выходил на связь с женой 11 августа. 24 августа для поисков мужчины привлекли команду опытных водолазов и поисковых собак.

Однако, по словам шерифа, 7 октября они обнаружили, что имя Боргвардта было зарегистрировано канадскими правоохранительными органами 13 августа — на следующий день после исчезновения. После этого группа решила вести поиски в другом направлении.

Позже выяснилось, что Боргвардт заявил о пропаже своего паспорта и получил новый документ 22 мая. Офицеры также установили, что в день исчезновения он заменил жесткий диск своего компьютера и очистил браузер. Теперь власти рассматривают версию, что Боргвардт находится «где‑то в Европе».

Перед своим исчезновением Боргвардт также сфотографировал свой паспорт, перевел деньги в иностранный банк, сменил электронную почту и общался с женщиной в Узбекистане, а в январе оформил полис страхования жизни на 375 тыс. долларов и приобрел карты авиакомпаний.

«Райан, если ты смотришь это, я прошу тебя связаться с нами или со своей семьей. Мы понимаем, что может случиться всякое, но есть семья, которая хочет вернуть своего папу», — сказал шериф на пресс-конференции 8 ноября.

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