Аудитория конкурента X прибавила 700 тыс. новых пользователей после выборов в США

За неделю после выборов президента в США соцсеть Bluesky, запущенная создателем Twitter Джеком Дорси, увеличилась более чем на 700 тыс. новых пользователей. Они ушли из X, который был Twitter, пока его не купил сторонник Дональда Трампа Илон Маск, сообщает The Guardian.

По данным Bluesky, основная часть новых пользователей живет в Северной Америке и Великобритании. В сентябре соцсетью по всему миру пользовались 9 млн человек, а теперь — 14,5 млн.

Исследователь соцсетей Аксель Брунс заявил, что Bluesky стала альтернативой X для противников республиканцев в США. По его словам, там более эффективная система блокировки или приостановки действия подозрительных аккаунтов и контроля вредоносного поведения. Либерально настроенные пользователи X «массово переместились в Bluesky», заключил он.

«Она [Bluesky] стала убежищем для людей, которые хотят пользоваться такой же соцсетью, которой раньше был твиттер, но без всего того крайне правого активизма, дезинформации, разжигания ненависти, ботов и всего такого», — сказал Брунс.

Bluesky появилась как внутренний проект Twitter, а в 2022 году стала самостоятельной платформой. В марте 2023-го соцсеть возглавил соучредитель и экс-гендиректор Twitter Джек Дорси, а сейчас ею руководит Джей Грабер.

Bluesky набирала аудиторию за счет недовольства пользователей X и его владельцем Илоном Маском, тесно связанным с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Твиттер потерял миллионы пользователей после ребрендинга в X, пишет The Guardian.