В Италии раскрыли преступную сеть, которая подделывала работы Бэнкси, Уорхола и Пикассо

Обновлено сегодня в 14:19
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри. Из‑под его действия вывели информацию о монахах
Сегодня / 14:10
Режиссер клипа Childish Gambino «This Is America» Хиро Мурай снимет самурайский фильм для A24
Сегодня / 13:34
«Кинопоиск» запускает подкаст-шоу «Министерство поп-культуры» — о кино, музыке и видеоиграх
Сегодня / 13:14
Экстремалы прошли по канату между воздушными шарами и установили рекорд
Сегодня / 13:12
Дуэйн Джонсон подтвердил, что писает в бутылки на съемках
Сегодня / 12:44
Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан снимет вокальное реалити-шоу «Дорога»
Сегодня / 12:05
Разработчики «Смуты» предоставили бесплатный доступ к игре в 1500 компьютерных клубов
Сегодня / 11:42
В Новой Зеландии извинились перед 200 тыс. граждан за издевательства в госучреждениях
Сегодня / 11:31
Депутаты хотят запретить прием в школы детей мигрантов без знания русского языка
Сегодня / 10:23
В финской школе отменили концерт барочной музыки, опасаясь оскорбить чувства неверующих
Сегодня / 10:02
Стинг высказался о влиянии обвинений в адрес Пи Дидди на трек «Every Breath You Take»
Сегодня / 09:45
Бен Стиллер вернется к своей роли в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Сегодня / 09:17
Тимоте Шаламе выучил 30 песен Боба Дилана для предстоящего байопика
Сегодня / 08:57
Джеймс Ганн рассказал, что трейлер «Супермена» уже готов
Сегодня / 02:40
Variety: Марк Райлэнс из «Большого и доброго великана» может сыграть в сериале «Гарри Поттер»
Сегодня / 02:05
Американский пассажирский самолет подвергся обстрелу на подлете к Гаити
Сегодня / 01:16
В Амстердаме участники уличных беспорядков подожгли трамвай
Сегодня / 00:11
Вышел трейлер хоррора «Мафия» — последнего фильма звезды «Кэндимена» Тони Тодда
Вчера / 23:26
Россиянкам запретили выступать под флагом страны на чемпионате мира по бодибилдингу
Вчера / 22:42
Вышел трейлер третьего и последнего сезона «Что, если…?»
Вчера / 22:32
В сети появился трейлер «2073» — нового фильма документалиста Асифа Кападии, автора «Эми»
Вчера / 21:49
Галь Гадот снимется в триллере «Бегун» Кевина МакДональда
Вчера / 21:47
Воссоединение Рэйфа Файнса и Жюльетт Бинош в трейлере «Возвращения Одиссея»
Вчера / 21:27
Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
Вчера / 21:11
В Британии организовали краудфандинг-кампанию, чтобы вернуть старинную Библию в место ее создания
Вчера / 20:57
Глобальный ущерб от экстремальной погоды составил 2 трлн долларов
Вчера / 20:01
Брюс Уиллис мог сыграть Джона Уика
Вчера / 20:00
Linkin Park представили новый сингл «Casualty»
Вчера / 19:14
Шер рассказала, что однажды Джон Леннон разделся догола и прыгнул в бассейн особняка Playboy
Вчера / 18:22
В Москве актер квеста выстрелил в посетительницу
Вчера / 17:58
Япония разрешила ввозить в РФ автомобили с мягким гибридом
Вчера / 17:53
Иранская школьница совершила суицид после угроз со стороны директора из‑за внешнего вида
Вчера / 17:19
Вышел тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима-8»
Вчера / 17:12
«Белый лотос» и «Одни из нас»: HBO выпустил ролик с анонсами премьер на 2025 год
Вчера / 16:55
В Хакасии спасли рысь, которая уснула на столбе ЛЭП

В Италии раскрыли преступную сеть, которая подделывала работы Бэнкси, Уорхола и Пикассо

Сегодня в 14:20
Фото: Banksy

В Италии полиция раскрыла преступную сеть, которая создавала сложные копии работ известных мировых художников, включая Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Густава Климта. Об этом сообщает The Guardian.

Под следствие попали 30 человек в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Всего было обнаружено шесть мастерских — две в Тоскане, одну в Венеции и три в других странах Европы, — в которых создавались подделки.

Полиция завела уголовное дело по статьям о заговоре с целью торговли краденым, подделке и незаконной торговле произведениями искусства.

Расследование началось еще в прошлом году, когда из коллекции бизнесмена в Пизе изъяли 200 поддельных предметов, среди которых была копия рисунка итальянского художника Амедео Модильяни.

В основном подозреваемые изготавливали копии работ Уорхола и Бэнкси, а затем заключали соглашения с итальянскими аукционными домами. Они даже организовали две выставки Бэнкси в престижных местах — в Местре, недалеко от Венеции, и Кортоне, в Тоскане.

В общей сложности полиция изъяла более 2100 поддельных работ с потенциальной рыночной стоимостью около 200 млн евро. «Проведенные мероприятия позволили пролить свет на транснациональную систему фальшивомонетчиков, связанных между собой и с покладистыми аукционными домами», — отметила Тереза Анджела Камелио, главный прокурор Пизы. Она подчеркнула, что эксперты из архива Бэнкси назвали проведенную операцию крупнейшим актом защиты работ художника.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами