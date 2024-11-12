В Италии раскрыли преступную сеть, которая подделывала работы Бэнкси, Уорхола и Пикассо

В Италии полиция раскрыла преступную сеть, которая создавала сложные копии работ известных мировых художников, включая Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Густава Климта. Об этом сообщает The Guardian.

Под следствие попали 30 человек в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Всего было обнаружено шесть мастерских — две в Тоскане, одну в Венеции и три в других странах Европы, — в которых создавались подделки.

Полиция завела уголовное дело по статьям о заговоре с целью торговли краденым, подделке и незаконной торговле произведениями искусства.

Расследование началось еще в прошлом году, когда из коллекции бизнесмена в Пизе изъяли 200 поддельных предметов, среди которых была копия рисунка итальянского художника Амедео Модильяни.

В основном подозреваемые изготавливали копии работ Уорхола и Бэнкси, а затем заключали соглашения с итальянскими аукционными домами. Они даже организовали две выставки Бэнкси в престижных местах — в Местре, недалеко от Венеции, и Кортоне, в Тоскане.