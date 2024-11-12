Режиссер клипа Childish Gambino «This Is America» Хиро Мурай снимет самурайский фильм для A24

Хиро Мурай, создатель клипов Childish Gambino, Earl Sweatshirt и Chet Faker, работает над дебютным полнометражным фильмом. Самурайскую картину «Bushido» будет финансировать студия A24, пишет Deadline.
Подробности сюжета пока держатся в секрете, но, по информации источников издания, лента будет боевиком, действие которого разворачивается в феодальной Японии.
Мурай снимет фильм по сценарию Генри Данэма («Противостояние в Спэрроу-Крик»), а продюсированием займутся Ари Астер и Ларс Кнудсен из Square Peg, а также Джулия О, Кристин Д’Соуза Гелб и Дэвид Инохоса из 2AM.
Американский режиссер японского происхождения получил известность благодаря работе над сериалами «Барри» с Биллом Хейдером и «Атланта» с Дональдом Гловером. Для музыкального альтер эго последнего — Childish Gambino — он снял клип на трек «This Is America», за который артист получил «Грэмми». Мурай также выступал исполнительным продюсером шоу «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом.