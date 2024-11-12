Экстремалы прошли по канату между воздушными шарами и установили рекорд

Немецкие слэклайнеры Фриди Кюне и Лукас Ирмлер прошли по канату на высоте 2500 метров и установили новый мировой рекорд. Об этом сообщает AP.
Канат был натянут между воздушными шарами. Кадры с тем, как экстремалы идут по нему, балансируя, завирусился в соцсетях.
«Это удивительное чувство, что мы наконец побили мировой рекорд. Мы так долго этого ждали и в конце концов осуществили. На самом деле это немного сюрреалистично», ― отметили спортсмены.
Предыдущий рекорд был установлен в Бразилии в 2021 году. Тогда трюк выполнили на высоте 1900 метров.
Фриди Кюне и Лукас Ирмлер ― ветераны в мире слэклайна, установившие множество рекордов. В 2019 года Ирмлер прошел по натянутой стропе два километра ― над карьером у города Асбестос. В 2017 году Кюне установил рекорд по хайлайну без страховочного устройства: он прошел по канату без страховки 110 метров на высоте 250 метров.