Экстремалы прошли по канату между воздушными шарами и установили рекорд

Немецкие слэклайнеры Фриди Кюне и Лукас Ирмлер прошли по канату на высоте 2500 метров и установили новый мировой рекорд. Об этом сообщает AP.

Канат был натянут между воздушными шарами. Кадры с тем, как экстремалы идут по нему, балансируя, завирусился в соцсетях.

«Это удивительное чувство, что мы наконец побили мировой рекорд. Мы так долго этого ждали и в конце концов осуществили. На самом деле это немного сюрреалистично», ― отметили спортсмены.

Предыдущий рекорд был установлен в Бразилии в 2021 году. Тогда трюк выполнили на высоте 1900 метров.