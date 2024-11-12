«Кинопоиск» запускает оригинальное подкаст-шоу «Министерство поп-культуры» о кино, музыке и видеоиграх. Об этом пресс-служба онлайн-кинотеатра рассказала «Афише Daily».

Премьера первого подкаста состоится 14 ноября. Его ведущими стали блогер Алексей Луцай, стендапер Сева Ловкачев и редакторка «Афиши Daily» Аля Александрова.

В первом выпуске они обсудили сиквел «Джокера», новый альбом The Cure, сериал Юрия Быкова про 90-е, популярность Достоевского, а также вторые сезоны «Игры в кальмара» и «Аркейна».