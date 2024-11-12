Дуэйн Джонсон подтвердил, что писает в бутылки на съемках

Дуэйн Джонсон признался, что иногда мочится в бутылки с водой во время съемок и иногда немного опаздывает на площадку.

В интервью журналу GQ актер ответил на заявления The Wrap о поведении на съемочной площадке во время съемок своего последнего фильма «Миссия: Красный»: «Я тысячу раз говорил: „Эй, я здесь. Приходите и спрашивайте меня. И я расскажу вам правду“».

В апрельской статье Джонсона обвинили в том, что его постоянные опоздания привели к увеличению бюджета экшн-комедии до 250 млн долларов. Инсайдеры утверждали, что он появлялся на съемках на 8 часов позже, что вынуждало создателей фильма снимать сцены в обход него.

Издание также написало, что актер регулярно мочился в бутылки с водой во время съемок. Джонсон, который ранее признавался, что использует бутылки для экономии времени во время тренировок, рассказал, что эта привычка распространяется и на его работу в кино: «Да, такое случается». Говоря об опозданиях, он сказал: «Да, такое тоже случается. Но не в таком количестве, между прочим. Это было бы совсем безумием».

Режиссер картины «Миссия: Красный» Джейк Кэздан подтвердил слова актера, рассказав, что Джонсон, играющий в фильме телохранителя Санты, «никогда не пропускал ни одного рабочего дня». «У него очень много дел. Иногда он может опаздывать, но таков Голливуд — так бывает со всеми. Честно говоря, я снял с ним три больших фильма. И ни разу не видел, чтобы он неуважительно относился к кому‑либо на съемочной площадке», — сообщил постановщик.