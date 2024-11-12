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Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан снимет вокальное реалити-шоу «Дорога»

Сегодня в 12:44
Фото: CBS Sunday Morning/YouTube

Тейлор Шеридан, известный по драматическому сериалу «Йеллоустоун», объединился с выпускником шоу «Голос» Блейком Шелтоном для нового вокального конкурса «Дорога», пишет Variety.

Шоу выйдет на канале CBS осенью 2025 года. Оно расскажет о путешествии музыкальной суперзвезды, стремящейся открыть следующего большого артиста. Начинающие певцы присоединятся к хедлайнеру во время тура, выступая в качестве разогрева на концертных площадках по всем США. Имя главного исполнителя пока не сообщается.

По словам CBS, «The Road» позволит зрителям заглянуть за кулисы суровой жизни гастролирующего артиста. Получив эксклюзивный доступ к закулисной работе музыкальной индустрии, зрители увидят, что происходит, когда одни из лучших перспективных исполнителей собираются в гастрольном автобусе и следуют изнурительному графику в погоне за своей мечтой.

Производством сериала занимаются MTV Entertainment Studios, 101 Studios Дэвида Глассера и Lucky Horseshoe Productions Шелтона и Ли Метцгера. Среди исполнительных продюсеров — Шеридан, Глассер, Шелтон и Метцгер, который выступал исполнительным продюсером шоу «Голос».

Ранее Шеридан, помимо «Йеллоустоуна» работавший над «Королем Талсы», «Ветреной рекой» и «Убийцей» Дени Вильнева, также занимался выпуском документального сериала «Последний ковбой».

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