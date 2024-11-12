Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан снимет вокальное реалити-шоу «Дорога»

Шоу выйдет на канале CBS осенью 2025 года. Оно расскажет о путешествии музыкальной суперзвезды, стремящейся открыть следующего большого артиста. Начинающие певцы присоединятся к хедлайнеру во время тура, выступая в качестве разогрева на концертных площадках по всем США. Имя главного исполнителя пока не сообщается.