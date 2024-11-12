Разработчики «Смуты» предоставили бесплатный доступ к игре в 1500 компьютерных клубов

Разработчики «Смуты» решили предоставить бесплатный доступ к игре в 1500 компьютерных клубов России. Об этом говорится в официальном сообществе тайтла.

«Мощные компьютеры, которыми оснащены клубы, помогут оценить качественную графику, позволяя получить максимум от игры без малейших задержек. Так что добро пожаловать в компьютерные клубы, бояре», — говорится в заявлении.

Информация о том, в каких клубах появится «Смута», будет опубликована компанией позже.

Разработку «Смуты» поддерживал АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), суммарно выделивший на это около 490 млн рублей. Это игра в жанре action RPG.

В ее основу лег исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые опубликованный в 1829 году. Среди героев — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Федорович Романов. По словам разработчиков, в своей работе они ориентируются на франшизы Assassin’s Creed и «Ведьмак».