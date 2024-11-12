Депутаты хотят запретить прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

В Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты подготовят предложения, которые направят на рассмотрение правительства в рамках пакета законов о регуляции миграции. Документ с предложениями правительству Госдума рассмотрит 20 ноября.

Согласно проекту постановления, при зачислении в школы у детей мигрантов будут проверять законность их пребывания в России и тестировать на знание русского языка. Если тест они не пройдут, в общеобразовательные организации их не примут.

В октябре зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пора заканчивать принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, поскольку из‑за этого страдает общий уровень образования.