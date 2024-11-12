В Новой Зеландии извинились перед 200 тыс. граждан за издевательства в госучреждениях

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон принес официальные извинения более чем 200 тыс. детей и взрослых, которые подвергались «ужасному» насилию и пренебрежению в государственных и религиозных учреждениях. Об этом сообщает The Guardian.

Извинения последовали за докладом, опубликованным в июле, в котором говорится о масштабах жестокого обращения в учреждениях по уходу за детьми, начиная с 50-х годов. Судья Корал Шоу, возглавлявшая расследование, назвала это «национальным позором и стыдом».

Лаксон извинился в парламенте перед пострадавшими, многие из которых плакали, пока премьер-министр говорил: «Сегодня я стою перед вами как представитель не только этого правительства, но и всех правительств, которые были до нас, чтобы принести официальные и безоговорочные извинения за жестокое обращение, которому вы подверглись, находясь в государственных учреждениях, церквях и других местах, основанных на вере. Это было ужасно. Это было душераздирающе. Это было неправильно. И этого никогда не должно было случиться».

Лаксон извинился перед пострадавшими за то, что им не поверили, за персонал, который закрывал на это глаза, и за то, что государство плохо следило за людьми, находящимися под опекой.

«Ваши истории ошеломили многих из нас тем, что такое могло произойти в Новой Зеландии. Но только не вас — вы знали правду, потому что жили ею, и вы ждали и ждали, когда люди начнут вас слушать. Теперь Новая Зеландия прислушалась», — добавил он.