В финской школе отменили концерт барочной музыки, опасаясь оскорбить чувства неверующих

В школе в финском городе Эспоо отменили концерт барочной музыки с христианскими отсылками, поскольку руководство учебного заведения не успевало предоставить альтернативу для нерелигиозных учащихся. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

На сцене школы должны были выступить Финский барочный оркестр и Хельсинкский камерный хор. Они планировали исполнить ораторию «Мессия», посвященную Иисусу Христу, композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя.

Однако за пару дней до выступления концерт отменили. Директор по образованию общины Киркконумми, куда входит город Эспоо, Астрид Каубер пояснила, что о теме либретто стало известно лишь за пару дней до мероприятия. По ее словам, организаторы концерта сами связались со школой и рассказали, что в выступлении присутствуют религиозные отсылки.

Согласно указаниям финского Управления образования, школы должны заранее информировать опекунов о содержании мероприятий. Так у опекунов будет достаточное время отреагировать, если они почувствуют, что мероприятия не соответствуют их взглядам на жизнь. Школы же должны предлагать нерелигиозным учащимся альтернативные культурные мероприятия.

В этом случае директор посчитал, что не успеет за пару дней оповестить всех опекунов и организовать альтернативную программу для тех, кто не захочет посещать концерт. Каубер выразила надежду, что через некоторое время организовать концерт барочной музыки в этой школе все же получится.

Действия руководства учебного заведения раскритиковали несколько финских политиков, включая министра образования Андерса Адлеркройца и министра финансов Рийка Пурра. По мнению Адлекройца, директор школы преувеличено интерпретировал инструкции.

Исполнительный директор барочного оркестра Лаура Каяндер сказала, что понимает действия директора, который опасался, что кто‑то из родителей начнет требовать компенсацию за знакомство ребенка с христианскими ценностями.