Стинг высказался о влиянии обвинений в адрес Пи Дидди на трек «Every Breath You Take»

Стинг рассказал, что многочисленные обвинения в адрес Шона «Дидди» Комбса не испортили хит Police «Every Breath You Take».

Группа выпустила песню в 1983 году, а в 1997-м Пи Дидди использовал семпл из трека для своего собственного релиза «I’ll Be Missing You», посвященного убитому Notorious B.I.G., легенде хип-хопа. Песня тоже стала хитом, хотя и не такого масштаба, как композиция Стинга.

«Я не знаю, что произошло [с Дидди]. Но для меня это ничуть не портит песню. Это все еще моя песня», — рассказал Стинг.

В прошлом году Дидди заявил, что вынужден платить Стингу 4 020 фунтов стерлингов каждый день до конца жизни за сэмпл. Однако он быстро отказался от своих слов, заявив, что пошутил.

Пи Дидди арестовали 17 сентября. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что с 2008 года рэпер был частью преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями.

Его также обвинили в том, что он использовал свою бизнес-империю в качестве преступного сообщества, чтобы скрыть предполагаемое насилие над женщинами на мероприятиях, которые Комбс называл Freak Offs.