Стинг высказался о влиянии обвинений в адрес Пи Дидди на трек «Every Breath You Take»

Вчера / 15:27
Новым главредом «Афиши Daily» стала Иляна Эрднеева
Сегодня / 10:23
В финской школе отменили концерт барочной музыки, опасаясь оскорбить чувства неверующих
Сегодня / 09:45
Бен Стиллер вернется к своей роли в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Сегодня / 09:17
Тимоти Шаламе выучил 30 песен Боба Дилана для предстоящего байопика
Сегодня / 08:57
Джеймс Ганн рассказал, что трейлер «Супермена» уже готов
Сегодня / 02:40
Variety: Марк Райлэнс из «Большого и доброго великана» может сыграть в сериале «Гарри Поттер»
Сегодня / 02:05
Американский пассажирский самолет подвергся обстрелу на подлете к Гаити
Сегодня / 01:16
В Амстердаме участники уличных беспорядков подожгли трамвай
Сегодня / 00:11
Вышел трейлер хоррора «Мафия» — последнего фильма звезды «Кэндимена» Тони Тодда
Вчера / 23:26
Россиянкам запретили выступать под флагом страны на чемпионате мира по бодибилдингу
Вчера / 22:42
Вышел трейлер третьего и последнего сезона «Что, если…?»
Вчера / 22:32
В сети появился трейлер «2073» — нового фильма документалиста Асифа Кападии, автора «Эми»
Вчера / 21:49
Галь Гадот снимется в триллере «Бегун» Кевина МакДональда
Вчера / 21:47
Воссоединение Рэйфа Файнса и Жюльетт Бинош в трейлере «Возвращения Одиссея»
Вчера / 21:27
Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
Вчера / 21:11
В Британии организовали краудфандинг-кампанию, чтобы вернуть старинную Библию в место ее создания
Вчера / 20:57
Глобальный ущерб от экстремальной погоды составил 2 трлн долларов
Вчера / 20:01
Брюс Уиллис мог сыграть Джона Уика
Вчера / 20:00
Linkin Park представили новый сингл «Casualty»
Вчера / 19:14
Шер рассказала, что однажды Джон Леннон разделся догола и прыгнул в бассейн особняка Playboy
Вчера / 18:22
В Москве актер квеста выстрелил в посетительницу
Вчера / 17:58
Япония разрешила ввозить в РФ автомобили с мягким гибридом
Вчера / 17:53
Иранская школьница совершила суицид после угроз со стороны директора из‑за внешнего вида
Вчера / 17:19
Вышел тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима-8»
Вчера / 17:12
«Белый лотос» и «Одни из нас»: HBO выпустил ролик с анонсами премьер на 2025 год
Вчера / 16:55
В Хакасии спасли рысь, которая уснула на столбе ЛЭП
Вчера / 16:38
Церковь в шведском Вестеросе, принадлежащую РПЦ, заподозрили в шпионаже
Вчера / 16:20
Бар только для женщин «Ночные ведьмы» в Москве будет пускать мужчин только за 1 млн рублей
Вчера / 15:58
Актрису Ребел Уилсон обвинили в клевете о домогательствах в отношении ее коллеги
Вчера / 15:55
Эмма Стоун получила роль в «Добро пожаловать в Зомбиленд», оскорбив Джесси Айзенберга
Вчера / 15:13
В России более 3 миллионов человек проверили на способность иметь детей
Вчера / 14:27
В США запустили 4-годичный круиз для тех, кто хочет пропустить президентский срок Трампа
Вчера / 13:50
Росстандарт обязал кафе и рестораны добавить в меню не менее 20% российских вин
Вчера / 13:50
17-летняя петербурженка победила на чемпионате мира по шахматам
Вчера / 13:34
Актер «Джокера: Безумие на двоих» назвал его «худшим фильмом из когда‑либо снятых»

Стинг высказался о влиянии обвинений в адрес Пи Дидди на трек «Every Breath You Take»

Сегодня в 10:02
Фото: Vogue/YouTube

Стинг рассказал, что многочисленные обвинения в адрес Шона «Дидди» Комбса не испортили хит Police «Every Breath You Take».

Группа выпустила песню в 1983 году, а в 1997-м Пи Дидди использовал семпл из трека для своего собственного релиза «I’ll Be Missing You», посвященного убитому Notorious B.I.G., легенде хип-хопа. Песня тоже стала хитом, хотя и не такого масштаба, как композиция Стинга.

«Я не знаю, что произошло [с Дидди]. Но для меня это ничуть не портит песню. Это все еще моя песня», — рассказал Стинг.

В прошлом году Дидди заявил, что вынужден платить Стингу 4 020 фунтов стерлингов каждый день до конца жизни за сэмпл. Однако он быстро отказался от своих слов, заявив, что пошутил.

Пи Дидди арестовали 17 сентября. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что с 2008 года рэпер был частью преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями.

Его также обвинили в том, что он использовал свою бизнес-империю в качестве преступного сообщества, чтобы скрыть предполагаемое насилие над женщинами на мероприятиях, которые Комбс называл Freak Offs.

1 октября стало известно, что 120 человек выдвинули против Пи Дидди обвинения в сексуализированных действиях. Среди них 60 мужчин и 60 женщин, из них 25 человек были несовершеннолетними на момент предполагаемых проступков.

Подробности по теме
Оргии и насилие, наркотики и угрозы, взрывы, детское масло: все о скандале вокруг Дидди
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами