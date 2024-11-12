Бен Стиллер вернется к своей роли в сиквеле «Счастливчика Гилмора»

Бен Стиллер повторит свою роль из «Счастливчика Гилмора» в продолжении спортивной комедии 1996 года с Адамом Сэндлером. Об этом сообщает Variety.

В оригинальной ленте актер сыграл Хэла — санитара из дома престарелых, который рассказывает Гилмору преувеличенную историю о том, как жестко обращаются с его бабушкой в доме престарелых.

Вместе с Сэндлером и Стиллером в актерский состав вернутся Кристофер МакДональд и Джули Боуэн. К ним также присоединятся комик Ник Свардсон, режиссер Бенни Сафди, музыкант Bad Bunny, актриса Маргарет Куэлли, рэпер Кид Кади и звезда НФЛ Трэвис Келси.

Оригинального «Счастливчика Гилмора» снял Деннис Дуган. Лента помогла Сэндлеру стать одной из крупнейших комедийных звезд своего времени, собрав 40 млн долларов в прокате при бюджете в 12 млн.