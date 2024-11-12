Тимоти Шаламе выучил 30 песен Боба Дилана для предстоящего байопика

Тимоти Шаламе рассказал в интервью Apple Music, что научился исполнять 30 песен Боба Дилана во время подготовки к предстоящему байопику, в котором он играет фолк-музыканта.
«Для фильма мне пришлось выучить 13, скажем так, песен или что‑то вроде того, но в целом я мог бы сыграть, наверное, 30», — рассказал актер.
Он добавил, что долгое время работал с многочисленными тренерами: по диалектам, гармонике и движению. По словам Шаламе, чтобы окончательно собраться с духом и подготовиться к роли, он проследил путь Боба Дилана от Чикаго до Мэдисона. «А начал я в Хиббинге, в Дулуте. И я провел около недели там, откуда он родом, в Миннесоте», — добавил он.
В конце октября вышел новый тизер «Совершенного незнакомца», в котором Шаламе исполнил «Subterranean Homesick Blues» Боба Дилана. В ролике актер воссоздал сцену с карточками-подсказками из оригинального видео.
Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд, известный по лентам «Ford против Ferrari», «Прерванная жизнь», «Переступить черту» и «Логан: Росомаха». В актерский состав проекта также вошли Эдвард Нортон, Эль Фэннинг, Бойд Холбрук и Ник Офферман.