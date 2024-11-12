Тимоти Шаламе выучил 30 песен Боба Дилана для предстоящего байопика

«Для фильма мне пришлось выучить 13, скажем так, песен или что‑то вроде того, но в целом я мог бы сыграть, наверное, 30», — рассказал актер.

Он добавил, что долгое время работал с многочисленными тренерами: по диалектам, гармонике и движению. По словам Шаламе, чтобы окончательно собраться с духом и подготовиться к роли, он проследил путь Боба Дилана от Чикаго до Мэдисона. «А начал я в Хиббинге, в Дулуте. И я провел около недели там, откуда он родом, в Миннесоте», — добавил он.