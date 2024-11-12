Глава DC Джеймс Ганн рассказал, что трейлер «Супермена» уже готов. Отвечая на вопрос подписчика, он сказал, что ролик уже на его жестком диске.

Когда выйдет трейлер, он не уточнил. Screen Rant считает, что это произойдет в декабре на выставке CCXP 2024, которая пройдет с 4 по 8 декабря.

Фильм «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли выйдет на экраны 11 июля 2025 года. Лента станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии героя, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.

По словам Ганна, в фильме появится новая версия пса Крипто, вдохновленная его собственной собакой Озу, которую семья режиссера приютила вскоре после начала работы над «Суперменом».