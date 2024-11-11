Variety: Марк Райлэнс из «Большого и доброго великана» может сыграть в сериале «Гарри Поттер»

Британский актер Марк Райлэнс, известный по фильмам «Шпионский мост» и «Большой и добрый великан», может сыграть профессора Дамблдора в сериале HBO по мотивам книг о Гарри Поттере. Об этом сообщил Variety.

По информации издания, Райлэнс — фаворит среди артистов, которые могли бы исполнить роль. С актером пока не начали переговоры об участии в проекте, но студия Warner Bros. Television уже связалась с ним, чтобы оценить его заинтересованность.

«Мы понимаем, что такой громкий сериал вызывает много слухов и домыслов. Поскольку мы продвигается через подготовительный период, мы будем подтверждать детали только после того, как сделки будут заключены», — отметили в HBO.

Ранее создатели сериала объявили открытый кастинг для детей в возрасте от 9 до 11 лет. Среди них будут искать исполнителей главных ролей в шоу. Аналогичным образом авторы фильмов о Гарри Поттере нашли своих актеров.

Роль Дамблдора в оригинальных картинах исполняли Ричард Харрис (в первых двух лентах) и Майкл Гэмбон (в остальных шести). В ремейке этого персонажа хотел бы сыграть Гэри Олдман.