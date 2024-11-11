Американский пассажирский самолет подвергся обстрелу на подлете к Гаити

Самолет амеркианской авиакомпании Spirit Airlines подвергся обстрелу при попытке приземлиться в столице Гаити — городе Порт-о-Пренс. Об этом сообщили Miami Herald, The Guardian и Fox News.

Рейс 951 направлялся в Порт-о-Пренс из города Форт-Лодердейл, расположенного во Флориде. После инцидента самолет перенаправили в Доминиканскую республику, где он благополучно сел в Сантьяго.

После приземления специалисты подтвердили, что самолет обстреляли из огнестрельного оружия. Один из бортпроводников пострадал, ему немедленно оказали медицинскую помощь.

Spirit Airlines заявила о приостановке полетов на Гаити. Ранее перевозчик осуществлял рейсы в два города островного государства: помимо Порт-о-Пренс, самолеты летали в Кап-Аитьен. От полетов на Гаити отказались также American Airlines и JetBlue.

Посольство США не рекомендовало гражданам страны приезжать на Гаити. По его информации, преступные группировки пытаются заблокировать въезд и выезд из Порт-о-Пренс. «Ситуация с безопасностью на Гаити непредсказуема и опасна», — заявили дипломаты.

11 ноября премьер-министра Гаити Гарри Кониля отстранили от должности после всего шести месяцев пребывания на посту. Его пост занял предприниматель и бывший кадидат в сенат Аликс Дидье Фис-Эме.