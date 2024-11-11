В Амстердаме участники уличных беспорядков подожгли трамвай

В Амстрдаме участники уличных беспорядков подожгли трамвай и избили по меньшей мере одного прохожего. Об этом сообщил Telegraaf.

По информации издания, более ста человек собрались на площади «40-45». Они запускали фейерверки и выкрикивали пропалестинские лозунги, а также активно вступали в конфронтацию с полицией. Многие участники акции закрывали лица.

Митинг, вероятно, связан с событиями 8 ноября. Участники беспорядков и тогда, и сейчас выкрикивали лозунги «Свободу Палестине» и демонстрировали палестинский флаг.

8 ноября беспорядки произошли после футбольного матча между нидерландским клубом «Аякс» и израильским «Маккаби». Сторонники Палестины напали на людей, болевших на «Маккаби». Не менее 10 человек пострадали. Израиль чуть было не отправил в Амстердам военные самолеты для эвакуации граждан.

Из‑за беспорядков 8 ноября в Амстердаме объявлено чрезвычайное положение, оно продлится как минимум до утра 14 ноября. В городе сообщают о преследованиях в отношении израильских журналистов. Полиция арестовала уже десятки человек. В мэрии Амстердама заявили, что власти будут обсуждать случившееся на ближайшем заседании.