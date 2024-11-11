На ютуб-канале The Horror Collective опубликовали трейлер хоррора «Мафия» («Werewolf Game») — последнего фильма с участием актера Тони Тодда, скончавшегося в начале ноября.
Картину поставили по мотивам одноименной игры, придуманной Дмитрием Давыдовым в 1986 году. За границей она распространилась не только под оригинальным названием, но и под альтернативным — «Оборотень» («Werewolf»).
Фильм расскажет о 12 незнакомцах, которых похитили и вынудили играть в жуткую смертельную игру. Героям приходится выбирать, кому из них предстоит умереть. Тем временем скрывающиеся среди них «члены мафии» жестоко убивают по одному человеку каждую ночь.
Помимо Тодда, в картине снялись Баи Линг («Красный угол», «Ворон»), Роберт Пикардо («Звездный путь: Вояджер»), Лидия Херст («Между мирами», «Нация Z»), Тила Данн («Краш») и Тим Реалбуто («Императорский клуб»).
Режиссером проекта выступили Джеки Пейн и Кара Клэймор (обе — «Ашер»). Пейн также выступила автором сценария. Продюсером «Мафии» стал Роб Марголес («Она хочет меня»), исполнительными продюсерами оказались Арик Коэн Салмеа, Ландон Торн («Дурные причины»), Пит Дортон, Михалина Скоазелли и Тони Тодд.
Тони Тодд скончался 6 ноября в возрасте 69 лет. Он известен в первую очередь по роли в серии хорроров «Кэндимен». Тодд снимался также во франшизе «Пункт назначения», триллере «Скала» с Шоном Коннери и Николасом Кейджем, ремейке «Ночи живых мертвецов» 1990 года, военной драме «Взвод» Оливера Стоуна. Всего в фильмографии актера — более 240 проектов.