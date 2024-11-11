Россиянкам запретили выступать под флагом страны на чемпионате мира по бодибилдингу

Организаторы Женского чемпионата мира по бодибилдингу не разрешили российским спортсменкам выступить на турнире под флагом своей страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию бодибилдинга России.

По словам представителей организации, девушек из России допустили до соревнований только в нейтральном статусе «под давлением правительства Японии» и «из‑за возможных проблем с безопасностью».

Участницы чемпионата узнали об этом якобы «в последний момент, когда уже была сформирована сборная России» — чуть более чем за месяц до турнира. Он пройдет в Токио с 16 до 19 декабря.

«Очень неприятно, когда политика вмешивается в спорт, и это, безусловно, отрицательно влияет на развитие спорта. Спорт должен объединять людей, а не разъединять», — подчеркнули в российской федерации бодибилдинга.