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Россиянкам запретили выступать под флагом страны на чемпионате мира по бодибилдингу

Вчера в 23:26
Фото: Scott Webb/Unsplash

Организаторы Женского чемпионата мира по бодибилдингу не разрешили российским спортсменкам выступить на турнире под флагом своей страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию бодибилдинга России.

По словам представителей организации, девушек из России допустили до соревнований только в нейтральном статусе «под давлением правительства Японии» и «из‑за возможных проблем с безопасностью».

Участницы чемпионата узнали об этом якобы «в последний момент, когда уже была сформирована сборная России» — чуть более чем за месяц до турнира. Он пройдет в Токио с 16 до 19 декабря.

«Очень неприятно, когда политика вмешивается в спорт, и это, безусловно, отрицательно влияет на развитие спорта. Спорт должен объединять людей, а не разъединять», — подчеркнули в российской федерации бодибилдинга.

Международная федерация бодибилдинга вернула российским и белорусским спортсменам возможность участвовать в чемпионатах мира и Европы под национальными флагами в июле 2024 года. До этого атлеты выступали на соревнованиях только в нейтральном статусе.

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