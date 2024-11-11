На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «2073» — нового апокалиптического проекта британского режиссера-документалиста Асифа Кападии, известного по лентам «Сенна» и «Эми».
В своей новой картине Кападиа фантазирует о будущем. Он демонстрирует мир, каким он может стать к 2073 году, если люди продолжат жить так, как живут сейчас. По мнению кинематографиста, Земля станет весьма пугающим местом.
«В оранжевом небе летают беспилотники-наблюдатели, по разрушенным улицам бродит милитаризованная полиция, в то время как выжившие прячутся под землей, изо всех сил стараясь вспомнить о свободном и полном надежд существовании», — говорит синопсис фильма.
Согласно описанию «2073», лента станет «смесью визионерской научной фантастики и спекулятивного нон-фикшена». Главную роль в ней исполнила двукратная номинантка на премию «Оскар» Саманта Мортон («Кит», «В Америке»).
Она сыграла выжившую, одолеваемой кошмарными видениями из прошлого, которое для зрителей «2073» является настоящим. Оно визуализируется с помощью современных документальных кадров, свидетельствующих о росте неконтролируюмых технологий, авторитаризма, неравенстве и климатическом кризисе.
«„2073“ — это неотлагательное, непоколебимое видение мрачного будущего, которое вполне может стать нашим собственным», — так будущий фильм, который выйдет 27 декабря, описывают его создатели.
Среди них, помимо Кападии, сценарист Тони Грисони, продюсер Джордж Чигнелл, оператор-постановщик Брэдфорд Янг, режисеры монтажа Крис Кинг и Сильви Ландра, художник Робин Браун и другие кинематографисты.