Вышел трейлер третьего и последнего сезона «Что, если…?»

Marvel выпустила трейлер к третьему и последнему сезону мультсериала «Что, если…?». Премьера продолжения состоится 22 декабря.
В ролике по традиции рассказывается о разных временных линиях, которые по-новому раскрывают то, что было показано в Кинематографической вселенной Marvel. Так в ролике появилась Шторм из Людей Икс с молотом Тора в руках.
В грядущем сезоне также появятся Шан-Чи, Зимний солдат, Халк, Красный страж, капитан Пегги Картер, Агата Харкнесс и другие.
В первом сезоне «Что, если…?» показали армию Локи, злодея Эрика Киллмонгера, который спасает Тони Старка от бомбы, вечеринки Тора, Альтрона в теле Вижена, Халка, Человека-паука в зомби-вселенной, Железного Торговца и голову Человека-муравья отдельно от тела.
А во втором можно было увидеть еще одну версию Мстителей и новую героиню Кахори, вступившую в контакт с Тессерактом, который приземлится в суверенной Конфедерации Ходеносауни с индейскими племенами.