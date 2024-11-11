Галь Гадот снимется в триллере «Бегун» Кевина МакДональда

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Израильская актриса Галь Гадот снимется в триллере «Бегун» («The Runner»), который поставит режиссер «Мавританца» и «Последнего короля Шотландии» Кевин МакДональд. Об этом сообщил Deadline.

Фильм выпустит студия Amazon MGM, а спродюсирует Дэвид Коссе («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Убийство священного оленя») и его продакшен-компания Rockwood Pictures. Сценарий напишет Марк Гибсон («Снежные псы»).

Гадот сыграет влиятельного адвоката, которая вынуждена мчаться по Лондону, следуя приказам таинственного Звонящего. Сына героини похитили, и, чтобы спасти его, у женщины есть лишь ограниченное время.

«Бегун» станет первым проектом Rockwood Pictures, основанной 18 месяцев назад. Ранее Коссе работал с Universal, Film4 и Netflix. В данный момент у продюсера есть соглашение о сотрудничестве с Amazon UK.