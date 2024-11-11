Воссоединение Рэйфа Файнса и Жюльетт Бинош в трейлере «Возвращения Одиссея»

Bleecker Street опубликовала первый трейлер фильма «Возвращение Одиссея». Его премьера состоится в декабре.
Лента рассказывает о том, как спустя двадцать лет отсутствия царь Итаки Одиссей завершает свое путешествие после победы в Троянской войне и возвращается домой к жене Пенелопе. Но это появление не будет триумфальным.
«Что скажут люди, когда увидят, что я вернулся один? Что я повел всех на смерть?» — произносит в трейлере царь.
Вернувшись в Итаку, царь обнаруживает, что его жену преследуют женихи, которые хотят заполучить себе не только Пенелопу, но и власть.
Грядущая лента станет воссоединением Рэйфа Файнса и Жюльетт Бинош, которые последний раз появлялись вместе на экране в фильме «Английский пациент», получившем в 1996 году «Оскара».
В ленте также снялись Чарли Пламмер, Марван Кензари, Клаудио Сантамария и Анхела Молина. Режиссером стал Уберто Пазолини («Натюрморт», «Мужской стриптиз», «Один на один»).