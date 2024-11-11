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Воссоединение Рэйфа Файнса и Жюльетт Бинош в трейлере «Возвращения Одиссея»

Сегодня в 21:47
Фото: Bleecker Street

Bleecker Street опубликовала первый трейлер фильма «Возвращение Одиссея». Его премьера состоится в декабре.

Лента рассказывает о том, как спустя двадцать лет отсутствия царь Итаки Одиссей завершает свое путешествие после победы в Троянской войне и возвращается домой к жене Пенелопе. Но это появление не будет триумфальным.

«Что скажут люди, когда увидят, что я вернулся один? Что я повел всех на смерть?» — произносит в трейлере царь.

Вернувшись в Итаку, царь обнаруживает, что его жену преследуют женихи, которые хотят заполучить себе не только Пенелопу, но и власть.

Грядущая лента станет воссоединением Рэйфа Файнса и Жюльетт Бинош, которые последний раз появлялись вместе на экране в фильме «Английский пациент», получившем в 1996 году «Оскара».

В ленте также снялись Чарли Пламмер, Марван Кензари, Клаудио Сантамария и Анхела Молина. Режиссером стал Уберто Пазолини («Натюрморт», «Мужской стриптиз», «Один на один»).

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