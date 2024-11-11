Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

В возрасте 94 лет умер поэт и биолог Дмитрий Сухарев. Об этом сообщил поэт Александр Правиков.

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но всё же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал он.