Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

В возрасте 94 лет умер поэт и биолог Дмитрий Сухарев. Об этом сообщил поэт Александр Правиков.
«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но всё же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал он.
Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия — Сахаров) родился 1 ноября 1930 года в Ташкенте. В 1973 году он получил степень доктора биологических наук, а в 1995-м стал членом Российской академии естественных наук.
Сухарев был автором трудов по физиологии нервных клеток, а также многочисленных сборников стихов, среди которых «Прекрасная волна», «Главные слова», «Ковчег» и другие. Больше всего Сухарев прославился как автор слов песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит».