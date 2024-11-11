В Британии организовали краудфандинг-кампанию, чтобы вернуть старинную Библию в место ее создания

Британская организация «Друзья библиотек наций» (Friends of the Nations’ Libraries, или FNL) организовала краудфандинговую кампанию, чтобы вернуть старинную Библию в место ее создания. Об этом написал Independent.

Рукописную Библию, как считают историки, создал мастер Сарум — выдающийся художник Средневековья, который работал в XIII веке в Солсбери. Он выступал автором множества религиозных рукописей, известных в Англии до Реформации.

Солсбери в то время был академическим и культурным центром, сопоставимым по масштабам книгоиздания с Лондоном и Оксфордом. Там выпускались книги, украшенные искусными готическими иллюстрациями.

Сарум, в частности, изображал святых, библейские сцены и выводил сложные стилизованные буквицы, украшенные цветными красками и позолотой. До сегодняшнего дня сохранились лишь шесть рукописей мастера.

Одну из них предлагается вернуть в собрание Солсберийского собора. Для покупки книги и ее перемещения требуется 90 тыс. фунтов стерлингов — их в FNL надеются собрать в течение 90 дней.