Глобальный ущерб от экстремальной погоды составил 2 трлн долларов

За последние десятилетия глобальный ущерб миру от экстремальных погодных условий составил 2 трлн долларов. Об этом сообщает The Guardian.
Анализ 4000 погодных явлений — от внезапных наводнений до засух — показал, что только за последние два года ущерб составил 451 млрд долларов.
«Данные за последнее десятилетие убедительно показывают, что изменение климата не является проблемой будущего. Серьезные потери производительности от экстремальных погодных явлений ощущаются реальной экономикой уже сейчас», — сказал Джон Дентон, генеральный секретарь Международной торговой палаты (ICC), которая подготовила этот доклад.
В документе подчеркивается тенденция к росту стоимости экстремальных погодных условий с 2014 по 2023 год. За десять лет больше всего средств потеряли США — 935 млрд долларов. Второе место занял Китай (268 млрд долларов), а третье — Индия (112 млрд долларов).