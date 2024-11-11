Брюс Уиллис мог сыграть Джона Уика

Американский актер Брюс Уиллис, звезда франшизы «Крепкий орешек», мог сыграть Джона Уика в одноименной серии боевиков. Об этом создатель фильмов Дэвид Литч рассказал The Hollywood Reporter.
Изначально продюсеры рассматривали на главную роль в «Джоне Уике» именно Уиллиса. Но вскоре контракт на участие в фильме подписал Киану Ривз. Он поддержал Литча и Чада Стахелски в качестве режиссеров картины.
Кроме того, Ривз помог кинематографистам привлечь к проекту продюсера Бэзила Иваника, создателя продакшн-компании Thunder Road. Актер также согласился на меньший гонорар, чтобы «Джон Уик» получил должное финансирование.
Хотя Литч и Стахелски тоже получили минимальную оплату труда, фильм состоялся все равно только благодаря помощи актрисы Евы Лонгории. Она вложила в ленту 6 млн долларов, предотвратив закрытие проекта.
Литч и Стахелски опасались, что «Джона Уика» так и не увидит большая аудитория. Успех картины стал для режиссером неожиданным и, по признанию Литча, «судьбоносным».
«Мы думали, его никто никогда не увидит. Но затем случился фестиваль „Фантастик“, и поклонники жанра поняли фильм. Это был действительно замечательный год, я женился, и выпустил фильм, который откликнулся зрителям. Теперь он породил целый мир и франшизу», — вспомнил Литч.