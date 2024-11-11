Брюс Уиллис мог сыграть Джона Уика

Американский актер Брюс Уиллис, звезда франшизы «Крепкий орешек», мог сыграть Джона Уика в одноименной серии боевиков. Об этом создатель фильмов Дэвид Литч рассказал The Hollywood Reporter.

Изначально продюсеры рассматривали на главную роль в «Джоне Уике» именно Уиллиса. Но вскоре контракт на участие в фильме подписал Киану Ривз. Он поддержал Литча и Чада Стахелски в качестве режиссеров картины.