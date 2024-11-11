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Linkin Park представили новый сингл «Casualty»

Сегодня в 20:00

Linkin Park представили новый сингл «Casualty», который войдет в альбом «From Zero». Пластинка выйдет 15 ноября.

Песня прозвучала на концерте в Далласе. Представляя ее, Майк Шинода сказал: «Если когда‑нибудь на концерте Linkin Park и будет подходящий момент, чтобы показать нам самый большой серкл-пит, который вы только можете, то это он».

«From Zero» будет первым альбомом Linkin Park после «One More Light» 2017 года, который вышел перед смертью вокалиста Честера Беннингтона. Вокалистка Эмили Армстронг дебютировала в составе группы на живом выступлении 5 сентября, где также появился барабанщик Колин Бриттейн. Помимо них, в текущий состав коллектива входят его давние участники: Майк Шинода, Брэд Делсон, Дэвид Майкл Фаррелл и Джо Хан.

В сентябре сын Честера Беннингтона Джейми раскритиковал решение группы пригласить Эмили Армстронг в качестве вокалистки. Он обратился к прошлому новой участницы музыкального коллектива, посвятив этому пост в соцсетях.

Беннингтон обвинил гитариста и одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что тот «тихо стер жизнь и наследие его отца в режиме реального времени». Он напомнил о связях Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержке актера Дэнни Мастерсона, которого в прошлом году приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование двух женщин.

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