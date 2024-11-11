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В Москве актер квеста выстрелил в посетительницу

Сегодня в 18:22
Фото: Scott Szarapka/Unsplash

В Москве актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 6 ноября на Измайловском шоссе. Действия мужчины привели к тому, что девушка получила телесные повреждения, рассказали в полиции. Насколько они были серьезными, сотрудники не уточнили.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков, однако она обошлась без госпитализации. Из больницы участницу квеста отпустили домой. Правоохранители инициировали проверку по факту случившегося.

В конце августа в Стерлитамаке три человека выпали из окна во время квеста. Один из молодых людей получил сотрясение мозга, другие двое сломали руки.

В июле в Дагестане во время квеста произошел пожар. В нем погибли две девушки. После этого в Госдуме предложили сертифицировать работу квестов.

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