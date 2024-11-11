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Япония разрешила ввозить в РФ автомобили с мягким гибридом

Сегодня в 17:58
Фото: Scarlet Sappho/Flickr

Власти Японии разрешили ввозить в РФ автомобили с силовой установкой в виде мягкого гибрида. Это случилось после того, как продажи снизились, сообщает РБК.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский пояснил, что как такового «запрета на ввоз мягких гибридов» не было, но из‑за «боязливости» японские брокеры и экспортеры «решили не торговать всем, что с шильдиком „гибрид“ или потенциально в документах называется гибрид». Санкции «не подразумевали» запрет на торговлю машин с мягким гибридом.

Возобновился экспорт в РФ в автомобилей Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E-Class, C-Class; Audi A3, Q3. Под смягчение попали только версии этих автомобилей с мягким гибридом, подчеркивает РБК.

«Японские компании сталкиваются с падением спроса на свои машины, и для них важно продолжать вести бизнес. Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции», — заявил эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис Малых.

Клатаевский отметил, что российскому рынку сейчас необходимы «большие послабления», чтобы китайские производители не смогли «забрать еще больше, чем они уже забрали».

Правительство Японии запретило экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, транспорт с гибридным двигателем и покрышек для грузовых машин в июле 2023 года.

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