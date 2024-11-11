Япония разрешила ввозить в РФ автомобили с мягким гибридом

Власти Японии разрешили ввозить в РФ автомобили с силовой установкой в виде мягкого гибрида. Это случилось после того, как продажи снизились, сообщает РБК.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский пояснил, что как такового «запрета на ввоз мягких гибридов» не было, но из‑за «боязливости» японские брокеры и экспортеры «решили не торговать всем, что с шильдиком „гибрид“ или потенциально в документах называется гибрид». Санкции «не подразумевали» запрет на торговлю машин с мягким гибридом.