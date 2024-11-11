Шер рассказала, что однажды Джон Леннон разделся догола и прыгнул в бассейн особняка Playboy

Шер рассказала в своих мемуарах, что однажды Джон Леннон разделся догола и прыгнул в бассейн особняка Playboy. Первая часть романа певицы выйдет 19 ноября.

По словам Шер, в 1974 году она встретила Леннона и Гарри Нильссона в лос-анджелесском ресторане и пригласила их в особняк. Несмотря на то, что дом знаменит своими шумными вечеринками, трио посетило одну из «киноночей», которые включали в себя коктейли, ужин и показ новых фильмов.

По словам Шер, когда они добрались до особняка Хью Хефнера, Леннон и Нильссон, которые оба были пьяны, начали скандировать: «Хеф! Хеф! Хеф!» Тогда певица решила увести их к бассейну, чтобы это не услышал владелец Playboy.