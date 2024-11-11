Шер рассказала, что однажды Джон Леннон разделся догола и прыгнул в бассейн особняка Playboy

Шер рассказала в своих мемуарах, что однажды Джон Леннон разделся догола и прыгнул в бассейн особняка Playboy. Первая часть романа певицы выйдет 19 ноября.
По словам Шер, в 1974 году она встретила Леннона и Гарри Нильссона в лос-анджелесском ресторане и пригласила их в особняк. Несмотря на то, что дом знаменит своими шумными вечеринками, трио посетило одну из «киноночей», которые включали в себя коктейли, ужин и показ новых фильмов.
По словам Шер, когда они добрались до особняка Хью Хефнера, Леннон и Нильссон, которые оба были пьяны, начали скандировать: «Хеф! Хеф! Хеф!» Тогда певица решила увести их к бассейну, чтобы это не услышал владелец Playboy.
«Усадив их возле огромной пещеры, в которую выходил один конец бассейна, я пошла за напитками, а когда вернулась, они стояли голые в воде. Я пыталась не смеяться, но это было невозможно, так как они говорили, что будут разгуливать по особняку голыми. Мне потребовалась целая вечность, чтобы одеть их», — рассказала певица.