Иранская школьница совершила суицид после угроз со стороны директора из‑за внешнего вида

16-летняя иранка Айназ Карими покончила с собой, после того как столкнулась с насилием и угрозами со стороны директора школы из‑за ее внешнего вида. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на профсоюз учителей Ирана.

По данным профсоюза, Карими подвергалась давлению из‑за того, что использовала лак для ногтей и красила волосы. Руководство школы восприняло это как «несоблюдение приличий», что в конечном итоге привело к ее исключению.

«Идеологические и репрессивные действия в школах не только лишают учеников их будущего, но и приводят к самоубийствам и потере мотивации. Мы требуем остановить уничижительное отношение к студентам и уважать их индивидуальные свободы и права», — написал профсоюз в своем телеграм-канале.

Это уже второй подобный случай за неделю. 7 ноября 16-летняя Арезо Хавари совершила суицид после конфликта с директором школы из‑за несоблюдения дресс-кода. Во время школьной поездки ее отчитали за то, что она сняла с головы платок и надела джинсы вместо школьной формы.