Иранская школьница совершила суицид после угроз со стороны директора из‑за внешнего вида

Сегодня / 15:27
Новым главредом «Афиши Daily» стала Иляна Эрднеева
Сегодня / 18:22
В Москве актер квеста выстрелил в посетительницу
Сегодня / 17:58
Япония разрешила ввозить в РФ автомобили с мягким гибридом
Сегодня / 17:19
Вышел тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима-8»
Сегодня / 17:12
«Белый лотос» и «Одни из нас»: HBO выпустил ролик с анонсами премьер на 2025 год
Сегодня / 16:55
В Хакасии спасли рысь, которая уснула на столбе ЛЭП
Сегодня / 16:38
Церковь в шведском Вестеросе, принадлежащую РПЦ, заподозрили в шпионаже
Сегодня / 16:20
Бар только для женщин «Ночные ведьмы» в Москве будет пускать мужчин только за 1 млн рублей
Сегодня / 15:58
Актрису Ребел Уилсон обвинили в клевете о домогательствах в отношении ее коллеги
Сегодня / 15:55
Эмма Стоун получила роль в «Добро пожаловать в Зомбиленд», оскорбив Джесси Айзенберга
Сегодня / 15:13
В России более 3 миллионов человек проверили на способность иметь детей
Сегодня / 14:27
В США запустили 4-годичный круиз для тех, кто хочет пропустить президентский срок Трампа
Сегодня / 13:50
Росстандарт обязал кафе и рестораны добавить в меню не менее 20% российских вин
Сегодня / 13:50
17-летняя петербурженка победила на чемпионате мира по шахматам
Сегодня / 13:34
Актер «Джокера: Безумие на двоих» назвал его «худшим фильмом из когда‑либо снятых»
Сегодня / 13:08
Создатель «Игры в кальмара» лишился нескольких зубов во время съемок из‑за стресса
Сегодня / 12:55
100 тыс. студентов в Китае отправились в ночной велопробег, чтобы найти вкусные пельмени с бульоном
Сегодня / 12:55
Ицыка Цыпера обвинили в пропаганде наркотиков
Сегодня / 11:58
Режиссер «Вонки» готовит сиквел
Сегодня / 11:06
В Нидерландах полиция применила голограмму, чтобы раскрыть убийство секс-работницы в 2009 году
Сегодня / 10:43
«Ученик» о становлении Дональда Трампа не выйдет в российский прокат
Сегодня / 10:14
Глава Карелии пожаловался в СК на актрису из‑за шутки о карельском языке и мужских сосках
Сегодня / 10:04
Потепление в России происходит быстрее, чем в мире
Вчера / 21:19
В Петербурге арестован ректор реставрационно-строительного института за помощь нелегальным мигрантам
Вчера / 21:15
Небольшую школу в пригороде Сиднея признали зданием года на Всемирном архитектурном фестивале
Вчера / 21:11
Mattel выпустила кукол к мюзиклу «Злая» и указала на них адрес порносайта
Вчера / 18:40
Альбину Сексову оштрафовали за разжигание вражды из‑за песни «***** с хачами»
Вчера / 18:13
СК ищет двух девушек за ролик с шуткой о теракте в «Крокусе»
Вчера / 17:14
Marvel выпустила новые трейлеры «Капитана Америки: Новый мир» и «Громовержцев»
Вчера / 16:45
РИА «Новости»: США стали закупать у России в 3,5 раза больше шоколада
Вчера / 16:10
Власти Екатеринбурга продолжат бороться со снежными членовиками
Вчера / 15:44
В Новосибирске открыли памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину
Обновлено вчера в 14:30
Умер пресс-секретарь Шамана и Киркорова Антон Коробков-Землянский
Вчера / 13:38
Курс биткоина впервые достиг 80 тыс. долларов на фоне победы Трампа на выборах
Вчера / 12:55
В США расследуют анонимную рассылку с призывом к темнокожим американцам поработать на плантации

Иранская школьница совершила суицид после угроз со стороны директора из‑за внешнего вида

Сегодня в 17:53
Ученицы медресе в Иране читают Коран. Фото: Eric Lafforgue/Getty Images

16-летняя иранка Айназ Карими покончила с собой, после того как столкнулась с насилием и угрозами со стороны директора школы из‑за ее внешнего вида. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на профсоюз учителей Ирана.

По данным профсоюза, Карими подвергалась давлению из‑за того, что использовала лак для ногтей и красила волосы. Руководство школы восприняло это как «несоблюдение приличий», что в конечном итоге привело к ее исключению.

«Идеологические и репрессивные действия в школах не только лишают учеников их будущего, но и приводят к самоубийствам и потере мотивации. Мы требуем остановить уничижительное отношение к студентам и уважать их индивидуальные свободы и права», — написал профсоюз в своем телеграм-канале.

Это уже второй подобный случай за неделю. 7 ноября 16-летняя Арезо Хавари совершила суицид после конфликта с директором школы из‑за несоблюдения дресс-кода. Во время школьной поездки ее отчитали за то, что она сняла с головы платок и надела джинсы вместо школьной формы.

Отец Хавари возложил ответственность на школу и подал официальную жалобу на директора. Он отметил, что его дочь и до этого ругали в школе за отсутствие хиджаба.

Подробности по теме
Иранская студентка вышла на улицу в нижнем белье, протестуя против обязательного ношения хиджаба
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами