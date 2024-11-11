В Хакасии спасли рысь, которая уснула на столбе ЛЭП

Спасатели в Хакасии сняли с верхушки электроопоры рысь, которая там спала. Линия электропередачи не была подключена к питанию — животное не пострадало, сообщается в телеграм-канале Минприроды республики.

Рысь, спящую на перекладине столба в частном секторе Черногорска, заметили еще 8 ноября и сообщили в министерство. Специалисты предположили, что животное было одомашнено, поскольку не боялось людей, а на электроопору ее загнала стая бездомных собак. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась, поэтому потребовалась помощь.

Рысь отправили на карантин в Центр живой природы при Абаканском зоопарке. Там рассказали, что животное «чувствует себя удовлетворительно» и привыкает к новому месту. Куда ее отправят дальше, неизвестно, но без присмотра она не останется, добавили там.