Вышел тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима-8»

Paramount Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима-8» с подзаголовком «Final Reckoning». Его премьера состоится 23 мая 2025 года.
В предыдущем фильме Итан Хант сталкивается с опасной программой искусственного интеллекта «Сущность», которая предсказывает каждый его шаг.
В финале фильма Итан спасается от катастрофы на поезде и понимает, что «Сущность» спрятана на борту старой русской подводной лодки, но на его след также выходит враг из прошлого по имени Габриэль.
В фильме снялись Том Круз, Ханна Уоддингэм, Хейли Этвелл, Холт МакКаллани, Саймон Пегг и другие. В качестве режиссера выступил Кристофер МакКуорри, который работал над предыдущими лентами серии, а также «Джеком Ричером».
Ранее лента называлась «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2». Однако Paramount и Skydance решили отказаться от подзаголовка, несмотря на то, что действие ленты будет непосредственно следовать за событиями «Смертельной расплаты. Часть 1» 2023 года.