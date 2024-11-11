Церковь в шведском Вестеросе, принадлежащую РПЦ, заподозрили в шпионаже

Небольшая православная церковь на окраине шведского города Вестерос может быть плацдармом для сбора военной информации, считает исследователь из Шведского университета обороны Маркус Йоранссон, специализирующийся на России. Его слова цитирует Politico.

Деревянное здание церкви, принадлежащее Московскому патриархату, построили в Вестеросе совсем недавно. Йоранссон указывает, что оно находится в непосредственной близости от стратегически важного аэропорта, водоочистных сооружений и офисов крупных энергетических компаний.

«Когда шведские силы обороны проводят учения в аэропорту или около него, как это было в июне, они делают это под возможным наблюдением церкви», — считает он.