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Церковь в шведском Вестеросе, принадлежащую РПЦ, заподозрили в шпионаже

Сегодня в 16:38
Фото: Västerås Rudbeckius Rotaryklubb

Небольшая православная церковь на окраине шведского города Вестерос может быть плацдармом для сбора военной информации, считает исследователь из Шведского университета обороны Маркус Йоранссон, специализирующийся на России. Его слова цитирует Politico.

Деревянное здание церкви, принадлежащее Московскому патриархату, построили в Вестеросе совсем недавно. Йоранссон указывает, что оно находится в непосредственной близости от стратегически важного аэропорта, водоочистных сооружений и офисов крупных энергетических компаний.

«Когда шведские силы обороны проводят учения в аэропорту или около него, как это было в июне, они делают это под возможным наблюдением церкви», — считает он.

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) пришла к выводу, что представители церкви «имели контакты» с лицами, работающими на российскую разведку в Швеции. «Российское государство использует Русскую православную церковь в Швеции как платформу для проведения разведывательной деятельности», — сказал представитель ведомства.

Как отмечает Politico, все больше экспертов считают деятельность РПЦ угрозой национальной безопасности Швеции. Они требуют, чтобы власти страны ужесточили меры в отношении связанных с Москвой учреждений, включая деревянную церковь на окраине Вестероса.

Представители церкви ранее отрицали связь с российской разведкой. Глава муниципального совета Вестероса Стаффан Янсон сказал, что сообщение СЭПО «вызывает беспокойство». «Это серьезные времена, и нам необходимо обращать внимание на то, что происходит вокруг нас», — прокомментировал он.

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